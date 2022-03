Michael van Gerwen heeft vrijdagavond de vijfde ronde van het UK Open bereikt. De Brabander was in het Engelse Minehead met 10-7 te sterk voor Gary Anderson. Eerder op de dag verloor Raymond van Barneveld na maar liefst acht matchdarts met 5-6 van William Borland.

De 32-jarige Van Gerwen begon goed aan zijn partij tegen Anderson en nam een 5-2-voorsprong. De Schot knokte zich vervolgens terug, maar wist het gat nooit helemaal te dichten.

In de veertiende leg leverde Van Gerwen een knap staaltje door 115 uit te gooien met tweemaal bull's eye en een pijl in de vijftien. Daarna stond de drievoudig wereldkampioen nog maar één leg af.

Van Gerwen stroomde als nummer drie van de wereld in de vierde ronde in en treft in zijn volgende partij Damon Heta. Hij schreef het UK Open in 2015, 2016 en 2020 op zijn naam en strandde vorig jaar in de halve finales.

Ook Vincent van der Voort (10-5 tegen Jermaine Wattimena), Niels Zonneveld, Geert Nentjes, Dirk van Duijvenbode, Ron Meulenkamp en Danny Noppert bereikten de vijfde ronde in Minehead. Voor Jelle Klaasen en Maik Kuivenhoven viel het doek in de vierde ronde.

Zaterdag staan de vijfde en zesde ronde op het programma en zondag de kwartfinales, halve finales en finale. James Wade is titelverdediger.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beslissende leg van de partij tussen Raymond van Barneveld en William Borland te bekijken.

Van Barneveld mist acht matchdarts

Eerder op de dag kreeg Van Barneveld in de beslissende leg van zijn derderondepartij tegen Borland de nodige kansen om de partij te beslissen. Eerst verzuimde hij tot tweemaal toe dubbel twintig uit te gooien en vervolgens miste hij dubbel tien, dubbel vijf, dubbel twee en driemaal dubbel een.

Ook Borland liet in de beslissende leg eerst flink wat kansen liggen om de partij af te maken. De 25-jarige Schot miste maar liefst zeven matchdarts, maar sloeg op zijn acht wel toe met dubbel vier.

De 54-jarige Van Barneveld, die het UK Open in 2006 en 2007 won, stroomde als nummer 54 van de wereld in de derde ronde in. Vorig jaar strandde de vijfvoudig wereldkampioen bij zijn rentree op een televisietoernooi ook meteen op het UK Open.

Borland maakte eind vorig jaar bij zijn debuut op het WK darts indruk door in de eerste ronde tegen Bradley Brooks een negendarter te gooien in de beslissende leg. Het was de eerste keer dat in de beslissende leg van een WK-wedstrijd een perfecte leg werd gegooid.