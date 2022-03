Michael van Gerwen heeft donderdag voor het eerst dit jaar een speeldag in de Premier League gewonnen. De Brabantse darter was in finale in Exeter veel te sterk voor regerend wereldkampioen Peter Wright (6-0).

Het was zelfs de eerste keer in 2022 dat de 31-jarige Van Gerwen de finale haalde. Op weg naar de eindstrijd van de vierde speelronde rekende hij af met Jonny Clayton en Michael Smith.

Van Gerwen liep in zijn eerste partij tegen Clayton met twee 12-darters en een 15-darter snel uit naar een 3-0-voorsprong. Een voorsprong die de drievoudig wereldkampioen, mede door een aantal gemiste dubbels van de huidige leider van het Premier League-klassement, niet meer weggaf (6-1).

In de halve finale tegen Michael Smith kende Van Gerwen opnieuw een vliegende start. De nummer drie van de wereld kwam op een 3-0-voorsprong, maar zag Smith terugkomen tot 3-2. De Engelsman kreeg via tops de mogelijkheid om de stand gelijk te trekken, maar miste en zag Van Gerwen uitlopen naar 6-2.

Van Gerwen haalt ook tegen Wright hoog niveau

In de eindstrijd tegen regerend wereldkampioen Wright haalde Van Gerwen opnieuw een hoog niveau en pakte zo zijn eerste Premier League-dagzege.

De eindzege is een opsteker voor Van Gerwen, die eerder deze editie in de kwartfinale (op de eerste speeldag) en twee keer in de halve finale werd uitgeschakeld. Het feit dat hij in totaal maar drie legs verloor in Exeter zal hem extra vertrouwen geven richting de volgende speelrondes.

De komende weken wordt gespeeld in Brighton (10 maart) en Nottingham (17 maart), waarna op 24 maart een speelronde in Ahoy in Rotterdam op het programma staat.