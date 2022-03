Michael van Gerwen heeft donderdag op de vierde speeldag van de Premier League Darts voor het het eerst de eindstrijd bereikt. De Brabander rekende op overtuigende wijze af met Jonny Clayton en Michael Smith.

Van Gerwen liep in zijn eerste partij in Exeter tegen Clayton met twee 12-darters en een 15-darter snel uit naar een 3-0-voorsprong. Een voorsprong die de Brabander - mede door een aantal gemiste dubbels van de huidige leider van het Premier League-klassement - niet meer weggaf.

In de halve finale tegen Michael Smith kende Van Gerwen opnieuw een vliegende start. De nummer drie van de wereld kwam op een 3-0-voorsprong, werd niet zenuwachtig toen Smith terugkwam tot 3-2 en liep weg tot 6-2.

De overtuigende zeges zijn een mooie opsteker voor Van Gerwen, die op een teleurstellende vijfde plaats staat in het Premier League-klassement. De Brabander werd op de vorige speeldagen in de kwartfinale (op de eerste speeldag) en twee keer in de halve finale uitgeschakeld.

In de finale neemt Van Gerwen het op tegen de winnaar van de partij tussen Peter Wright en James Wade.