Gerwyn Price heeft het gevoel dat hij weer in de buurt van zijn topniveau komt. De Welshman maakte donderdag indruk door tijdens de derde speelronde van de Premier League twee negendarters te gooien.

"Het voelde alsof ik vanavond gewoon niet kon missen", zei Price na de spectaculaire finale tegen James Wade. In de eindstrijd van hoog niveau won de nummer één van de wereld mede dankzij een perfecte leg met 6-4.

Price gooide in de halve finale tegen Michael van Gerwen ook al een negendarter. Bij een stand van 2-2 kwam Price tot scores van 177 en 180, waarna hij de leg uitgooide met 144. Hij won de partij uiteindelijk met een minimaal verschil: 6-5.

"Ik vertelde James (Wade, red.) in de oefenruimte voor de finale al dat ik er nog een zou gooien", vertelde de 36-jarige Price trots. "Ik had er gewoon zin in vanavond. Ik denk dat ik bijna op mijn best was. Alhoewel, ik denk dat dit misschien wel mijn beste niveau was."

Price had in beide partijen dat hoge niveau nodig om zijn tegenstander te verslaan. Van Gerwen noteerde een gemiddelde van 106,48 per drie pijlen en 'The Iceman' stelde daar een gemiddelde van 108,90 tegenover. In de eindstrijd vocht de Welshman zich terug van een 4-3-achterstand en won hij met een gemiddelde van 105,42.

Gerwyn Price staat tweede in het Premier League-klassement. Gerwyn Price staat tweede in het Premier League-klassement. Foto: Pro Shots

Price schrijft prestaties toe aan werk in sportschool

Met de twee negendarters op één avond trad Price in de voetsporen van Phil Taylor. De zestienvoudig wereldkampioen was op 24 mei 2010 de eerste darter die twee perfecte legs op een avond gooide.

"Ik speel de laatste tijd sterk, doordat ik enorm goed in mijn vel zit", verklaarde de wereldkampioen van 2021 zijn sterke vorm. Mede dankzij de dagwinst steeg hij in het Premier League-klassement naar de tweede plek, achter koploper Jonny Clayton.

"Ik schrijf deze prestaties toe aan het feit dat ik weer in de sportschool kom en goed voor mezelf zorg", vervolgde Price. "In de afgelopen 2,5 week heb ik veel tijd en werk gestoken in sporten."

Met zijn tweede plek na drie speelrondes is Price goed begonnen aan de Premier League, die dit jaar in een nieuwe vorm wordt afgewerkt. Er zijn in totaal zestien speelrondes en daarna volgen de play-offs, waarvoor de nummers één tot en met vier zich plaatsen.