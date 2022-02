Michael van Gerwen heeft zich donderdag bij de derde speelronde van de Premier League geplaatst voor de halve finales. De Brabander was in zijn openingspartij in Belfast met 6-3 te sterk voor Joe Cullen.

Van Gerwen begon uitstekend aan zijn partij en nam met een finish van 112 meteen een break voorsprong. Cullen knokte zich terug, maar verloor vervolgens opnieuw zijn leg en zag de Nederlander uitlopen naar 5-2.

In de achtste leg liet de 32-jarige Van Gerwen twee matchdarts onbenut, waarna hij werd teruggebroken. Vervolgens miste de drievoudig wereldkampioen nog drie kansen om de wedstrijd te beslissen, maar bij zijn zesde matchdart was het wel raak.

Van Gerwen neemt het later op de avond voor een plek in de finale op tegen Gerwyn Price. De nummer één van de wereld ontdeed zich in de eerste ronde met 6-3 van Michael Smith. De andere halve eindstrijd gaat tussen Peter Wright en James Wade. Wright klopte Gary Anderson met 6-4 en Wade zette Jonny Clayton met 6-3 opzij.

De Premier League kent dit seizoen een totaal andere opzet dan andere jaren. Waar de darters voorheen elke speelronde één keer in actie kwamen, wordt er nu in toernooivorm gespeeld.

De winnaar van een speelronde krijgt vijf punten, de verliezend finalist drie en het overleven van de eerste ronde is goed voor twee punten. In totaal zijn er zestien speelrondes, waarna de play-offs volgen.