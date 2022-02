Gerwyn Price heeft donderdag liefst twee negendarters gegooid tijdens de derde speelronde van de Premier League in Belfast. De nummer één van de wereld gooide de perfecte legs in zijn halve finale tegen Michael van Gerwen (6-5) en in de eindstrijd tegen James Wade (6-4).

Price gooide de negendarter tegen Van Gerwen bij een stand van 2-2. De Welshman kwam tot scores van 177 en 180, waarna hij de leg uitgooide met 144. Tijdens zijn tweede beurt liet hij een pijl vallen, maar dat kon hem niet uit zijn concentratie halen.

Voor Price was het al zijn tweede negendarter van het jaar. Op Nieuwjaarsdag liet hij de perfecte leg noteren tijdens zijn kwartfinale tegen Michael Smith op het WK.

Ondanks de negendarter had Price het lastig met Van Gerwen. De Brabander kwam een break achter, maar knokte zich via een knappe finish van 116 terug tot 4-4.

Ook daarna waren de twee aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk was het Price die met een finish van 56 aan het langste eind trok. 'The Iceman' kwam tot een gemiddelde van 108,90 per drie pijlen, terwijl Van Gerwen daar een moyenne van 106,48 tegenoverstelde.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de eerste negendarter van Gerwyn Price in Belfast te bekijken.

Price treedt in voetsporen Taylor

In de finale tegen Wade gooide Price de negendarter bij een stand van 1-1. Ditmaal deed hij dat met twee 180'ers en een finish van 141.

Met de twee negendarters op één avond trad Price in de voetsporen van Phil Taylor. De zestienvoudig wereldkampioen was op 24 mei 2010 de eerste darter die twee perfecte legs op een avond gooide.

Price had het ook niet makkelijk tegen Wade, die met een finish van 120 een break voorsprong (4-3) nam. De Welshman raakte hierdoor niet van slag en won de volgende drie legs en de speelronde. In de eindstrijd kwam hij tot een gemiddelde van 105,32.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de tweede negendarter van Price in Belfast te bekijken.

Van Gerwen bezet vijfde plaats

Dankzij de eindzege in Belfast klimt Price in het klassement naar de tweede plaats achter Jonny Clayton, die donderdag in de eerste ronde van Wade verloor (3-6). Van Gerwen, die in de eerste ronde wel Joe Cullen (6-3) versloeg, bezet de vijfde plaats.

De Premier League kent dit seizoen een totaal andere opzet dan in andere jaren. Waar de darters voorheen elke speelronde één keer in actie kwamen, wordt er nu in toernooivorm gespeeld.

De winnaar van een speelronde krijgt vijf punten, de verliezend finalist drie en het overleven van de eerste ronde is goed voor twee punten. Er zijn in totaal zestien speelrondes en daarna volgen de play-offs, waarvoor de nummers één tot en met vier zich plaatsen.