Michael van Gerwen heeft zaterdag van Raymond van Barneveld gewonnen bij Players Championship 3. De drievoudig wereldkampioen besliste het Nederlandse onderonsje bij het vloertoernooi in Wigan met 6-3 in zijn voordeel. Peter Wright verzuimde de eerste plek op de PDC Order of Merit over te nemen van Gerwyn Price.

Van Gerwen en Van Barneveld troffen elkaar in de derde ronde. 'Mighty Mike' rekende eerder af met Darius Labanauskas (6-1) en de Ier William O'Connor (6-2). 'Barney' versloeg eerder zijn trainingspartner Jeffrey de Zwaan (6-3) en de Belg Brian Raman (6-1).

Sinds de terugkeer van Van Barneveld begin 2021 stonden de twee Nederlanders één keer eerder tegenover elkaar. Dat gebeurde eind november in de tweede ronde van de Players Championship Finals, waar Van Gerwen eveneens met 6-3 won.

Van Gerwen drong na overwinningen op zijn landgenoot Niels Zonneveld (6-3) en James Wade (6-4) door tot de halve eindstrijd in Wigan. Daarin moest hij zijn meerdere erkennen in de Australiër Damon Heta (4-7).

Wright liet bij Players Championship 3 de kans liggen om de nieuwe nummer één van de wereld te worden. De regerend wereldkampioen moest het toernooi in Wigan winnen om Price van de eerste positie te verdringen, maar hij verloor al in de tweede ronde van de Duitser Max Hopp (5-6).

Door de vroegtijdige uitschakeling van Wright blijft Price de nummer één. De Welshman ging bij Players Championship 3 al in de eerste set onderuit tegen de Engelsman Keegan Brown (5-6) en moest dus even vrezen voor zijn koppositie.

