Michael van Gerwen heeft donderdag zijn eerste overwinning van dit seizoen in de Premier League Darts geboekt. De Nederlander walste in de eerste ronde in Liverpool met 6-1 over wereldkampioen Peter Wright heen.

Van Gerwen neemt het in de halve finale op tegen Jonny Clayton of Michael Smith. De halve eindstrijd wordt net als de finale donderdagavond nog afgewerkt.

Vorige week beleefde Van Gerwen een valse start van het nieuwe Premier League-seizoen. In Cardiff strandde hij al in de eerste ronde tegen Gary Anderson.

Dat was de zoveelste teleurstelling voor 'Mighty Mike' in korte tijd. De drievoudig wereldkampioen won vorig jaar geen grote televisietoernooien en zijn WK liep door een coronabesmetting uit op een deceptie.

De Premier League kent dit seizoen een totaal andere opzet dan andere jaren. Waar de darters voorheen elke speelronde één wedstrijd speelden, vindt er nu een minitoernooi plaats.

De winnaar daarvan krijgt vijf punten, de verliezend finalist drie. Het overleven van de eerste ronde is goed voor twee punten. In totaal zijn er zestien speelrondes, daarna volgen de play-offs.