Michael van Gerwen is donderdag op de tweede speeldag van de Premier League Darts in de halve finales blijven steken. De Nederlander boekte in Liverpool een knappe zege op wereldkampioen Peter Wright, maar verloor vervolgens van Jonny Clayton.

Vorige week beleefde Van Gerwen een valse start van het nieuwe Premier League-seizoen. In Cardiff strandde hij al in de eerste ronde tegen Gary Anderson.

Een getergde Van Gerwen kwam in de M&S Arena in Liverpool veel beter voor de dag. Wright, die vorige week het minitoernooi won, werd door de voormalig nummer één van de wereld met 6-1 aan de kant gezet.

Ook in de halve finale tegen Clayton kwam Van Gerwen uitstekend uit de startblokken. Met een percentage van honderd procent op zijn dubbels liep hij uit naar 4-1 en lag een finaleplaats in het verschiet.

Titelverdediger Clayton deed er echter nog een schepje bovenop en wist de hoogstaande partij te kantelen. De Welshe darter knokte zich terug tot 4-4, wist Van Gerwen nogmaals te breken en maakte het vervolgens in zijn eigen leg af: 6-4.

De Premier League kent dit seizoen een totaal andere opzet dan andere jaren. Waar de darters voorheen elke speelronde één wedstrijd speelden, wordt er nu in toernooivorm gespeeld.

De winnaar daarvan krijgt vijf punten, de verliezend finalist drie. Het overleven van de eerste ronde is goed voor twee punten. In totaal zijn er zestien speelrondes, daarna volgen de play-offs.