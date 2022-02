Michael van Gerwen is donderdag in Cardiff bij de start van de vernieuwde Premier League Darts in zijn eerste partij direct met 6-4 onderuitgegaan tegen Gary Anderson. Peter Wright was de beste op de eerste speeldag door in de finale titelhouder Jonny Clayton met 6-1 kansloos te laten.

Van Gerwen was in het begin van de partij tegen Anderson niet voor het eerst slordig op de dubbels. Toen hij in de zesde leg ook scorend te wensen overliet en na vijftien pijlen geen kans op de dubbel kreeg, leek een nederlaag bij een 4-2-achterstand in legs onafwendbaar.

De Brabander vocht zich echter op fraaie wijze terug. Hij gooide 135 uit via de bull's eye en profiteerde van een spaarzame misser van Anderson om er 4-4 in legs van te maken. Van Gerwen liet zich in de negende leg direct weer breken, waarna Anderson aan één matchdart genoeg had om de partij in zijn voordeel te beslissen.

Met de nederlaag zet Van Gerwen een zeer moeizame periode voort. De drievoudig wereldkampioen won vorig jaar geen grote televisietoernooien en zijn WK liep door een coronabesmetting uit op een deceptie.

Van Gerwen was door de nederlaag direct uitgeschakeld voor de rest van de eerste speeldag van de Premier League, die dit jaar voor het eerst via een knock-outsysteem verloopt. Anderson ging in de halve finale onderuit tegen de Schotse wereldkampioen Wright, die in de finale met afgetekende cijfers won van de lokale favoriet Clayton: 6-1.

Peter Wright won 12.000 euro én kon vijf punten bijschrijven. Foto: Pro Shots

Eerste speeldag in vernieuwde vorm

Het minitoernooi in Cardiff was de eerste van in totaal zestien speelrondes. Tijdens de speelrondes spelen de acht deelnemers steeds tegen elkaar. Na vier kwartfinales, twee halve finales en één finale krijgt de winnaar 12.000 euro.

Bovendien kunnen de darters met elke gewonnen partij punten verdienen. De halvefinalisten krijgen er twee, de verliezend finalist ontvangt er drie en de winnaar mag vijf punten bijschrijven. Voorheen speelden darters per speelronde één duel en kregen ze punten voor zeges of een gelijkspel.

De vier deelnemers die in deze opzet de meeste punten verzamelen, strijden op 26 mei bij de play-offs in Newcastle om de hoofdprijs. De prijzenpot van de Premier League bestaat in totaal uit 1 miljoen pond (ruim 1,2 miljoen euro).

Van Gerwen wist de competitie al vijf keer te winnen en is dit jaar de enige Nederlandse deelnemer. Er wordt één speelronde op Nederlandse bodem afgewerkt: op 24 maart in Rotterdam.