De Premier League Darts gaat donderdag in Cardiff in een vernieuwde vorm van start. In plaats van dat de darters één keer per speelronde in actie komen, wordt er in de nieuwe opzet iedere speelavond een minitoernooi afgewerkt.

Eens in de zoveel jaar probeert dartsbond PDC de Premier League nieuw leven in te blazen. De koerswijziging is nog nooit zo rigoureus geweest als dit jaar.

Het oorspronkelijke idee van de Premier League, vergelijkbaar met de opzet van een voetbalcompetitie, komt grotendeels te vervallen. Iedere speelronde wordt gehouden in een toernooivorm, waarbij de avond begint met de kwartfinales.

Bij elke gewonnen partij kunnen de darters punten verdienen. De halvefinalisten verdienen er twee, de verliezend finalist ontvangt er drie en de winnaar mag vijf punten plus 12.000 euro aan prijzengeld bijschrijven.

De vier deelnemers die in deze opzet de meeste punten verzamelen, strijden op 26 mei bij de play-offs in Newcastle om de hoofdprijs. De prijzenpot van de Premier League bestaat in totaal uit 1 miljoen pond, omgerekend ruim 1,2 miljoen euro.

Van Gerwen enige Nederlander die meedoet aan Premier League

Michael van Gerwen is net als vorig jaar de enige Nederlander die meedoet aan de Premier League. De Brabander won de competitie vijf keer: in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019. Vorig jaar was Jonny Clayton de beste. De Welshman is ook dit jaar weer van de partij, net als zijn landgenoot Gerwyn Price.

De Schotse wereldkampioen Peter Wright, zijn landgenoot Gary Anderson en de Engelsen James Wade en Michael Smith komen ook weer in actie. Joe Cullen, afgelopen weekend winnaar van The Masters, werd deze week als laatste aan het deelnemersveld toegevoegd.

Ten opzichte van de editie van vorig jaar - toen er geen acht maar negen deelnemers waren - zijn Rob Cross, Nathan Aspinall, Dimitri Van den Bergh, Glen Durrant en José de Sousa er niet meer bij.

De kwartfinales in Cardiff leveren donderdag meteen mooie affiches op. Met de partij tussen Wright en Smith staat er een herhaling van de WK-finale op het programma. Van Gerwen treft tweevoudig wereldkampioen Anderson. Op 24 maart zijn de beste acht darters van de wereld in het Rotterdamse Ahoy te bewonderen.