Michael van Gerwen is zondag uitgeschakeld op The Masters. De 32-jarige Brabander verloor bij het eerste grote toernooi van het seizoen in de kwartfinales met 10-7 van Joe Cullen.

Van Gerwen begon nog goed aan zijn partij tegen Cullen, de nummer elf van de PDC Order of Merit. 'Mighty Mike' brak zijn Engelse tegenstander meteen in de eerste leg en liep uit naar een 3-1-voorsprong.

Daarna ging het mis voor Van Gerwen, die een gemiddelde van 93,57 noteerde. Hij verloor liefst vijf legs op rij en zag Cullen uitlopen naar een 3-6-voorsprong. Van Gerwen kwam nog terug tot 6-6, maar werd vervolgens opnieuw gebroken door Cullen, die in het restant van de partij nog maar één leg afstond.

Voor Van Gerwen was de deelname aan The Masters het eerste optreden sinds het WK eind vorig jaar. De Vlijmenaar moest zich in Londen noodgedwongen terugtrekken na een positieve coronatest.

Met de uitschakeling van Van Gerwen zijn alle Nederlanders uitgespeeld bij het toernooi in Milton Keynes. Dirk van Duijvenbode, de enige andere Nederlander die in actie kwam bij The Masters, verloor vrijdag al in de eerste ronde van Simon Whitlock.

Van Gerwen zet met uitschakeling moeizame periode voort

Van Gerwen hoopte op The Masters weer eens de beste versie van zichzelf te laten zien, maar de drievoudig wereldkampioen zette met zijn vroege uitschakeling juist een zeer moeizame periode voort. Hij won vorig jaar geen grote televisietoernooien en ook zijn WK liep dus uit op een deceptie.

Cullen neemt het zondagavond in zijn halvefinalepartij op tegen José de Sousa. De andere halve finale gaat tussen titelverdediger Jonny Clayton en Dave Chisnall. Voor de winnaar ligt ruim 70.000 euro aan prijzengeld klaar.