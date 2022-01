Joe Cullen heeft zondag The Masters op zijn naam geschreven. De Engelsman rekende in een spannende finale met 11-9 af met Dave Chisnall. Eerder op de dag was Cullen in de kwartfinales ook al te sterk voor Michael van Gerwen (10-7).

De 32-jarige Cullen leek aanvankelijk af te stevenen op een eenvoudige overwinning, maar mede omdat hij liefst tien matchdarts miste kwam Chisnall toch nog sterk terug. Bij de elfde matchdart was het echter alsnog raak voor Cullen, die daarmee zijn eerste major won.

Voor de 41-jarige Chisnall was het juist de zesde keer dat hij een major-finale verloor. De Engelsman wacht nog altijd op zijn eerste eindzege op een televisietoernooi.

Van Gerwen was in zijn partij tegen Cullen te slordig op zijn dubbels. Hij kwam nog wel op een 3-1-voorsprong, maar liep daarna achter de feiten aan. Voor Van Gerwen was de deelname aan The Masters het eerste optreden sinds het WK eind vorig jaar. De Vlijmenaar moest zich in Londen noodgedwongen terugtrekken na een positieve coronatest.

De 32-jarige Van Gerwen hoopte op The Masters weer eens de beste versie van zichzelf te laten zien, maar de drievoudig wereldkampioen zette met zijn vroege uitschakeling juist een zeer moeizame periode voort. Hij won vorig jaar geen grote televisietoernooien en ook zijn WK liep dus uit op een deceptie.

Van Gerwen krijgt donderdag meteen opnieuw een goede kans om zich te herpakken als de eerste speelronde van de Premier League op het programma staat.