Michael van Gerwen beseft dat hij zaterdagavond door het oog van de naald is gekropen in zijn eerste partij op The Masters. De nummer drie van de wereld, die meerdere matchdarts tegen Luke Humphries overleefde, is desondanks trots.

"Natuurlijk is het frustrerend als je niet goed speelt. Ik maakte heel veel fouten en je mag jezelf nooit in de positie brengen waar ik in terecht kwam, maar het is belangrijker dat ik de zege toch over de streep trok. Een jaar geleden had ik waarschijnlijk verloren", zei Van Gerwen in Milton Keynes tegen Live Darts TV.

De 32-jarige Brabander keek tegen een 7-9-achterstand aan en stond zodoende op de rand van uitschakeling. Van Gerwen zag Humphries in totaal vijf matchdarts missen, won de laatste drie legs en plaatste zich voor het eerst in drie jaar voor de kwartfinales.

"Het vertrouwen is er wel, maar het moet beter. Zo simpel is het", zei Van Gerwen, die het nog wel even met Humphries aan de stok kreeg. De Engelsman verweet hem bewust te hoesten. "Hij vroeg aan me: waarom kuch je? Ik hoestte één keertje. Sorry, hij stond te veel punten achter", grapte de Nederlander.

Van Gerwen kwam in Caribisch gebied bij van WK

Van Gerwen speelt op The Masters zijn eerste toernooi sinds het WK in december. 'Mighty Mike' hoopte in Londen weer eens de beste versie van zichzelf te laten zien, maar hij testte in de aanloop naar zijn derderondepartij positief op het coronavirus.

"Dat heb ik inmiddels achter me gelaten, het WK is geweest. Ik heb ruim twee weken met mijn familie een mooie tijd gehad in het Caribisch gebied, waardoor mijn batterij weer is opgeladen. Dat was misschien niet te zien nu, maar gelukkig zit ik nog steeds in het toernooi", aldus Van Gerwen.

In de kwartfinales wacht Van Gerwen een krachtmeting met Joe Cullen. De andere affiches zijn Dave Chisnall-Michael Smith, Gerwyn Price-Jonny Clayton en Simon Whitlock-José de Sousa.