Michael van Gerwen heeft zaterdag voor het eerst in drie jaar de kwartfinales van The Masters bereikt. De Nederlander rekende in de tweede ronde op het nippertje af met Luke Humphries, die meerdere matchdarts onbenut liet: 10-9.

Het was voor de 32-jarige Van Gerwen zijn eerste optreden sinds hij zich eind december moest terugtrekken van het WK vanwege een positieve coronatest.

Van Gerwen repareerde een vroege break achterstand en leek met een break in de twaalfde game (7-5) een gat te slaan. Daarna zette Humphries aan en pakte hij ineens vier legs op rij (7-9). Van Gerwen kon zich niets meer permitteren en ontsnapte, mede doordat Humphries vijf wedstrijdpijlen miste.

Voor een plek in de halve finales speelt Van Gerwen zondag tegen Joe Cullen. De Engelsman walste in zijn tweederondepartij over Gary Anderson heen: 10-1. Cullen gooide ruim 106 gemiddeld.

De andere kwartfinales zijn Gerwyn Price-Jonny Clayton, Dave Chisnall-Michael Smith en Simon Whitlock-José de Sousa. Whitlock schakelde wereldkampioen Peter Wright uit, Clayton won het toernooi vorig jaar. Ook de halve finales en de finale worden zondag afgewerkt.

Van Gerwen jaagt in het Engelse Milton Keynes op zijn zesde eindzege. De Brabander was van 2015 tot en met 2019 de beste. In 2020 verloor hij in de openingsronde en vorig jaar was de tweede ronde het eindstation.