Dirk van Duijvenbode is vrijdag bij zijn debuut op de Masters meteen uitgeschakeld. De Nederlander verloor bij de seizoensopener in Milton Keynes met 6-2 van de Australiër Simon Whitlock.

De 29-jarige Van Duijvenbode gooide slechts 88.47 gemiddeld en liep de hele wedstrijd achter de feiten aan. 'Auberginius' noteerde pas in de vijfde leg voor het eerst een 140-score en zijn eerste 180 kwam een leg later.

Op dat moment keek Van Duijvenbode, die op het WK eind vorig jaar in de vierde ronde werd uitgeschakeld, al tegen een 1-5-achterstand aan. Hoewel hij daarna nog een leg won, slaagde hij er niet in om verder terug te komen.

Michael van Gerwen, die een bye had voor de eerste ronde, komt zaterdag voor het eerst in actie. 'Mighy Mike' neemt het in zijn tweederondepartij op tegen Devon Petersen of Luke Humphries. Het is Van Gerwens eerste wedstrijd sinds het WK, waar hij zich onverwachts moest terugtrekken wegens een coronabesmetting.

Whitlock vervangt Noppert op Masters

Bij de Masters in het Engelse Milton Keynes doen de beste 24 spelers van de Order of Merit mee. Simon Whitlock staat 25e op die lijst, maar kon door een afzegging van Danny Noppert - de Nederlander is onlangs vader geworden - toch meedoen. Daardoor zijn Van Duijvenbode en Van Gerwen dit jaar de enige Nederlanders die in actie komen in de Marshall Arena.

Jonny Clayton schreef de Masters een jaar geleden op zijn naam. Destijds was hij in de tweede ronde te sterk voor Van Gerwen, die het toernooi al vijf keer won. Voor de winnaar ligt ruim 70.000 euro aan prijzengeld klaar. De Masters is vrijdag begonnen en zondagavond staat de finale op het programma.