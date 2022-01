Jelle Klaasen is geen profdarter meer. De 37-jarige Brabander, die in 2006 wereldkampioen werd bij dartsbond BDO, slaagde er bij de Q-School in het Duitse Niedernhausen niet in een Tour-kaart te veroveren, waardoor hij dit jaar niet mee mag doen aan de televisie- en vloertoernooien van de PDC.

Eind vorig lukte het Klaasen al niet zich te plaatsen voor het WK in Londen. Hij kende een slecht 2021, viel buiten de top 64 van de wereldranglijst en was veroordeeld tot het spelen van Q-School om toch nog een Tour-kaart te krijgen voor 2022.

Een jaar geleden moest de teruggekeerde Raymond van Barneveld ook Q-School spelen voor een Tour-kaart en hij slaagde in zijn missie. Klaasen deed dat niet.

Zaterdag, op de vierde dag van het toernooi, won hij pas zijn eerste wedstrijd. Een nederlaag tegen de Belg Ronny Huybrechts betekende daarna dat de profcarrière van Klaasen in 2022 geen vervolg krijgt.

Jelle Klaasen in 2006 na zijn eindzege op de Lakeside. Jelle Klaasen in 2006 na zijn eindzege op de Lakeside. Foto: Getty Images

Klaasen haalde in 2016 halve finale op WK PDC

Het contrast met 2006 is enorm voor Klaasen. Hij versloeg dat jaar Van Barneveld in de finale van het legendarische Lakeside-toernooi, waarmee hij zich op 21-jarige leeftijd tot wereldkampioen kroonde bij de BDO.

In de jaren daarna maakte Klaasen de overstap naar de PDC, de dartsbond waar het niveau toen al hoger lag. In 2009 eindigde hij als zevende in de Premier League. Toch kon hij de aansluiting met de absolute wereldtop niet vinden.

Op het WK sneuvelde Klaasen bijna altijd in de eerste of tweede ronde, met als positieve uitschieter zijn halvefinaleplaats op het WK van 2016. In 2020 kwam hij nog tot de kwartfinales van het UK Open, maar daarna kwam het verval met het verlies van zijn Tour-kaart nu als dieptepunt.