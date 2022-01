Danny Noppert doet eind deze maand niet mee aan de Masters, het eerste grote dartstoernooi van het nieuwe seizoen. De 31-jarige Fries blijft in Nederland vanwege de aanstaande geboorte van zijn eerste kind.

Noppert, die eind vorig jaar na zijn uitschakeling in de derde ronde van het WK positief testte op het coronavirus, was als nummer achttien van de wereldranglijst rechtstreeks geplaatst voor zijn eerste Masters.

Bij het toernooi in het Engelse Milton Keynes doen de beste 24 spelers van de Order of Merit mee. Simon Whitlock staat 25e en is de vervanger van Noppert. De ervaren Australiër neemt het in de eerste ronde op tegen Dirk van Duijvenbode.

Michael van Gerwen is de enige andere Nederlandse deelnemer in de Marshall Arena. De drievoudig wereldkampioen heeft net als de rest van de top acht van de wereld een bye voor de eerste ronde van de Masters.

In de tweede ronde treft Van Gerwen Nathan Aspinall of Luke Humphries. De Brabander won het toernooi tussen 2015 en 2019 vijf keer op rij. Vorig jaar ging de eindzege naar de Welshman Jonny Clayton.

De tiende editie van de Masters begint op 28 januari en duurt tot en met 30 januari.