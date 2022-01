De kersverse wereldkampioen Peter Wright heeft geen medelijden met Michael van Gerwen, die het WK moest verlaten na een positieve coronatest. Volgens Wright heeft Van Gerwen er niet alles aan gedaan om een besmetting te voorkomen.

"Natuurlijk heb ik geen medelijden met Van Gerwen", zegt Wright tegen The Guardian. "Ik vind het wel sneu voor het toernooi en de fans. Maar iedereen heeft zelf de keuze gehad om goed op te passen."

Dat Van Gerwen niet alle risico's op een coronabesmetting meed, bleek op een foto die op Kerstavond op sociale media verscheen (zie tweet hieronder). Van Gerwen dineerde daar met Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode zonder 1,5 meter afstand te houden.

Toen Van der Voort drie dagen later positief testte op het coronavirus en het WK moest verlaten, was het geen verrassing dat drievoudig wereldkampioen Van Gerwen een dag later hetzelfde lot wachtte.

Oud-PDC-baas ook kritisch op Nederlanders

Van Gerwen had voorzichtiger moeten zijn, vindt Wright. "Dat zij niet goed hebben opgepast, is hun eigen verantwoordelijkheid. Andere spelers hebben dat wél gedaan", zegt de Schot.

Eerder deze week liet voormalig PDC-baas Barry Hearn zich in The Sun al negatief uit over de 32-jarige Van Gerwen. "Het was voor het toernooi een groot verlies om Van Gerwen kwijt te raken. Ik zag op sociale media foto's waarop Van der Voort en Van Gerwen uit eten gingen. Dat was niet de meest slimme zet, of wel?"

De 51-jarige Wright, die maandag voor de tweede keer wereldkampioen werd, verwacht niet dat Van Gerwen in de toekomst nogmaals in de fout gaat. "Hij zal hiervan geleerd hebben. We zullen hem snel terugzien. Als hij zijn niveau haalt, dan kan niemand bij hem in de buurt komen."