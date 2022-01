Michael Smith zat er maandagavond even helemaal doorheen na zijn pijnlijke nederlaag in de finale van het WK darts. De Engelsman verloor in een spannend duel van Peter Wright (5-7) en greep voor de tweede keer naast de wereldtitel.

De 31-jarige Smith knokte zich in de finale twee keer terug van een achterstand en genoot zelf twee keer van een voorsprong (4-3 en 5-4). In de tiende set leidde 'Bully Boy' ook nog eens met 2-0 in legs, maar hij verspeelde die marge en gaf het daarna helemaal weg.

Na de winnende dubbel van Wright liet Smith zijn emoties de vrije loop op het podium. De nummer vijf van de wereld was juist gebrand op revanche, nadat hij in 2019 zijn eerste WK-finale van Michael van Gerwen had verloren (3-7).

"Dit keer veroverde ik vijf sets in plaats van drie, maar het verliezen van deze finales is erg frustrerend", zei een geëmotioneerde Smith in eerste reactie. "Dit wordt een moeilijke avond voor me, maar ik zal snel weer voor mijn oefenbord staan en mezelf klaarstomen voor de volgende uitdaging."

Zowel Smith als Wright grossierde tijdens de finales in gemiste dubbels, met de bizarre tweede leg van de wedstrijd als dieptepunt (23 missers). Smith was de onzorgvuldigste van de twee, met een uitgooipercentage van 35. "Bij grote finishes wist ik de bull's eye maar niet te vinden. Maar dat zal er dan ook wel bij horen", verzuchtte Smith.

Wright veroverde door de zege op Smith zijn tweede wereldtitel. 'Snakebite' werd in 2020 voor het eerst wereldkampioen door Van Gerwen in de finale te kloppen. Hij is nog wel de nummer twee van de wereld achter Gerwyn Price, die vorig jaar wereldkampioen werd.