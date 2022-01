Darter Peter Wright was dolgelukkig met zijn tweede wereldtitel, maar bekommerde zich maandag na de met 7-5 gewonnen finale wel meteen over zijn tegenstander Michael Smith, die opnieuw naast een grote titel greep.

Smith was na de zenuwslopende eindstrijd zwaar aangeslagen en liet zijn tranen al op het podium de vrije loop. Vooral in het laatste deel van de wedstrijd zakte het niveau van de Engelsman ver weg, waardoor Wright een 5-4-achterstand om kon buigen.

"Natuurlijk ben ik heel erg blij, maar Ik leef ook met hem mee", zei 'Snakebite' met een blik richting zijn tegenstander. "Want zodra hij een major wint, blaast hij iedereen omver. Hij is de toekomst van het darts."

De 51-jarige Wright en zijn twintig jaar jongere tegenstander maakten er in Londen een grillige finale van. Vooral in de eerste set grossierden ze in gemiste dubbels, maar ook daarna haalden de finalisten slechts bij vlagen hun gebruikelijke niveau.

Peter Wright mag voor de tweede keer de wereldbeker kussen. Peter Wright mag voor de tweede keer de wereldbeker kussen. Foto: Getty Images

'Ik ben gestopt om me te ergeren aan mijn spel'

"Het is duidelijk dat Michael en ik niet hebben laten zien wat we in onze mars hebben", vond Wright. "Ik kan ook niet uitleggen waar het aan ligt. De atmosfeer in de zaal had een enorme impact op ons allebei. Ik bleef maar van pijlen wisselen om het goede gevoel te vinden."

"Ik begon me ook te ergeren aan mijn eigen spel, maar als je dat doet, ga je alleen maar slechter gooien. Toen ik daarmee stopte, begon het wat beter te lopen." Hij won vervolgens acht van de laatste negen legs en daarmee ook de wedstrijd.

Voor Wright is het zijn tweede wereldtitel. Twee jaar geleden versloeg de Schot Michael van Gerwen, die deze editie naar huis moest na een coronabesmetting, in de finale met 7-3.