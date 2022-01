Peter Wright heeft maandag in Londen voor de tweede keer in zijn loopbaan het WK darts op zijn naam geschreven. 'Snakebite' was in de finale in Londen met 7-5 te sterk voor Michael Smith.

Wright en Smith maakten er een zinderende finale van in Alexandra Palace en deden bijna de hele partij niets voor elkaar onder. Wright was in de laatste twee sets net iets scherper dan Smith en schreef zo de wedstrijd met 7-5 op zijn naam.

Voor de 51-jarige Wright was het de tweede keer dat hij wereldkampioen darts werd. Twee jaar geleden rekende de Schot in de finale af met Michael van Gerwen. In 2014 stond hij ook tegenover Van Gerwen in de eindstrijd, maar toen was de Brabander het sterkst.

De 31-jarige Smith, die na zijn verloren partij zijn tranen de vrije loop liet, stond voor de tweede keer in de finale van het WK, maar bleef opnieuw zonder zege. In 2019 werd hij eveneens door Van Gerwen verslagen in de eindstrijd verslagen.

Voor de Nederlandse darters werd het een teleurstellend toernooi. Voor de eerste keer in tien jaar stond er geen enkele Nederlander in de kwartfinales. Martijn Kleermaker en Dirk van Duijvenbode reikten nog tot de vierde ronde, Van Gerwen en Van der Voort moesten na de tweede ronde afhaken met een coronabesmetting.

Michael Smith en Peter Wright maakten er een spannende finale van in Alexandra Palace. Michael Smith en Peter Wright maakten er een spannende finale van in Alexandra Palace. Foto: Getty Images

Wright en Smith hebben last van spanning

Beide finalisten leken aan het begin van de wedstrijd veel last van de spanning te hebben. Zowel Wright als Smith lukte het in de tweede leg tal van beurten niet om een dubbel te raken, waardoor beiden in de openingsset een karig gemiddelde van 82 noteerden.

Wright leek de spanning het beste van zich af te kunnen zetten en kwam mede dankzij een 148-finish op een 2-0-voorsprong. Smith kwam echter sterk terug en schreef de derde set, die Wright was begonnen, op zijn naam met een gemiddelde van 113,33 en een 167-finish.

In de vierde set overleefde Smith twee setpijlen, om vervolgens zelf 2-2 te maken. Wright herpakte zich een set later, waarin geen van beide darters werd gebroken en Wright op een 3-2-voorsprong kwam. Ook in de zesde set won de speler die de set begonnen was, in dit geval dus weer Smith: 3-3.

Voor Peter Wright was het de tweede keer dat hij het WK darts op zijn naam schreef. Voor Peter Wright was het de tweede keer dat hij het WK darts op zijn naam schreef. Foto: Pro Shots

Smith verspeelt voorsprong

Smith was de eerste die zijn gemiddelde boven de honderd kreeg en dat was ook in de score te zien. Hij brak Wright in de eerste leg van de zevende set en maakte 4-3. Die set bleek nog geen kantelpunt te zijn, want Wright brak zijn tegenstander gewoon weer terug om 4-4 te maken.

In de beslissende leg van de negende set miste Wright liefst vijf setdarts. Smith profiteerde optimaal, brak Wright en kwam zo op een 5-4-voorsprong. De weg naar een grotere voorsprong lag open voor Smith, maar hij gaf in de tiende set een 2-0-voorsprong uit handen. Wright kwam toch weer terug en trok de stand gelijk: 5-5.

Daarmee vergooide Smith zijn kans op de wereldtitel. Wright deed er een schepje bovenop, liet Smith niet meer terugkomen en werd voor de tweede keer wereldkampioen.