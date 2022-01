Michael Smith kan niet wachten om maandagavond voor de tweede keer in zijn loopbaan aan de finale van het WK darts te beginnen. De 31-jarige Engelsman, die in 2019 de eindstrijd verloor, vindt dat hij in Londen loon naar werken heeft gekregen.

"In het leven krijg je niks cadeau. Ik heb heel hard gewerkt voor deze finaleplaats en heb het daarom ook verdiend. In mentaal opzicht sta ik er nu een stuk beter voor en dat heeft nu het verschil gemaakt", zei Smith in het Alexandra Palace.

'Bully Boy', die zondagavond in zijn halve finale met James Wade afrekende (6-3), verloor in 2019 de finale van het WK van Michael van Gerwen. In de twee edities daarop kon Smith de verwachtingen totaal niet waarmaken en werd hij vroeg in het toernooi uitgeschakeld door respectievelijk Luke Woodhouse en Jason Lowe.

Dit WK stond Smith meer dan eens op de rand van uitschakeling, maar hij toonde telkens veerkracht. In de kwartfinales was hij nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Gerwyn Price, de wereldkampioen van vorig jaar.

"Ik kijk er heel erg naar uit om weer de finale te spelen. Ik snakte wanhopig naar een kans om het een en ander recht te zetten van drie jaar geleden (zijn verloren WK-finale tegen Van Gerwen, red.). Nu krijg ik die mogelijkheid", aldus Smith.

Wright: 'Ik heb mijn beste spel ooit laten zien'

In de finale zal Smith het niet makkelijk krijgen, want hij treft met Peter Wright de wereldkampioen van 2020. De nummer twee van de wereld rekende zondag in een hoogstaande partij af met tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson (6-4).

"Wat was dit een fenomenale wedstrijd", zei een opgeluchte Wright na zijn halve finale. "Om van Gary Anderson, een van de beste darters aller tijden, te winnen is geweldig. Hij kwam nog terug als een trein, maar gelukkig slaagde ik erin om hem te ontsporen. Ik heb mijn beste spel ooit laten zien."

Wright imponeerde tegen Anderson door liefst 24 keer 180 te gooien - een record voor een halve finale op het WK - en een gemiddelde van 104 te noteren. "Hopelijk hebben het publiek en de kijkers thuis ervan genoten. Het was heel erg pittig voor mij. Ik ben eerlijk gezegd doodmoe."

De finale tussen Smith en Wright begint maandag om 21.10 uur (Nederlandse tijd) in Londen.