De finale van het WK darts gaat maandag tussen Peter Wright en Michael Smith. Wright was zondag in een hoogstaande partij met 6-4 te sterk voor Gary Anderson en Smith rekende in de andere halve eindstrijd af met James Wade: 6-3.

De 51-jarige Wright kende een uitstekende start en nam een 3-0-voorsprong in sets. Anderson raakte hierdoor niet van slag en kwam ondanks onder meer een finish van 138 terug tot 3-2.

In de tweede leg van de zesde set verzuimde Wright net om een negendarter te gooien door dubbel twaalf te missen. 'Snakebite' pakte wel steeds een set voorsprong, maar Anderson knokte zich continu terug in de wedstrijd.

In het tiende bedrijf forceerde Anderson een break, maar liet de tweevoudig wereldkampioen de kans liggen om de stand helemaal in evenwicht te brengen. Wright sloeg vervolgens wel toe en plaatste zich zo voor de derde keer in zijn loopbaan voor de WK-finale.

Het niveau was de hele partij zeer hoog. Wright gooide maar liefst 24 keer 180 (een record in de halve finales van het WK) en beide Schotten eindigden op een gemiddelde van ruim boven de honderd per drie pijlen (104,38 voor Wright tegenover 102,72 voor Anderson).

Wright werd in 2020 voor het eerst wereldkampioen. Zes jaar eerder haalde de nummer twee van de PDC Order of Merit ook de finale van het WK, maar toen verloor hij van Michael van Gerwen (4-7).

Michael Smith stond in 2019 ook al eens in de WK-finale. Michael Smith stond in 2019 ook al eens in de WK-finale. Foto: Getty Images

Smith voor tweede keer in WK-finale

Eerder op de avond begon de 31-jarige Smith goed aan zijn partij tegen Wade en kwam hij met 2-0 in sets voor. In het tweede bedrijf gooide hij een gemiddelde van maar liefst 119,14 per drie pijlen.

Wade knokte zich dankzij een finish van 121 terug tot 2-1, maar moest de volgende drie sets aan zijn opponent laten. 'The Machine' wilde niet van opgeven weten, trok de zevende set via een fraaie finish van 160 naar zich toe en won ook het achtste bedrijf.

Vervolgens maakte Smith een einde aan de comeback van Wade, die in de vierde ronde verantwoordelijk was voor de uitschakeling van de laatst overgebleven Nederlander Martijn Kleermaker. Met een finish op tops besliste 'Bully Boy' de partij.

Smith, die zaterdag in de kwartfinales titelverdediger Gerwyn Price (5-4) uitschakelde, kan voor het eerst wereldkampioen worden. Hij stond in 2019 ook in de finale van het WK, maar toen moest hij zijn meerdere erkennen in Van Gerwen (3-7).