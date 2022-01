Michael Smith heeft zich voor de tweede keer in zijn carrière geplaatst voor de finale van het WK darts. De Engelsman was zondag in de halve eindstrijd veel te sterk voor zijn landgenoot James Wade: 6-3.

De 31-jarige Smith begon goed aan de wedstrijd en kwam met 2-0 in sets voor. In het tweede bedrijf gooide hij een gemiddelde van maar liefst 119,14 per drie pijlen.

Wade knokte zich dankzij een finish van 121 terug tot 2-1, maar moest de volgende drie sets aan zijn opponent laten. 'The Machine' wilde niet van opgeven weten, trok de zevende set via een fraaie finish van 160 naar zich toe en won ook het achtste bedrijf.

Vervolgens maakte Smith een einde aan de comeback van Wade, die in de vierde ronde verantwoordelijk was voor de uitschakeling van de laatst overgebleven Nederlander Martijn Kleermaker. Met een finish op tops besliste 'Bully Boy' de partij.

Smith, die zaterdag in de kwartfinales titelverdediger Gerwyn Price (5-4) uitschakelde, stond in 2019 ook in de finale van het WK. Toen moest hij zijn meerdere erkennen in Michael van Gerwen (3-7).

Maandag neemt Smith het in de eindstrijd op tegen de winnaar van het Schotse onderonsje tussen Peter Wright en Gary Anderson. De partij tussen de twee oud-wereldkampioenen staat later op de avond op het programma.