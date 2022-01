Michael Smith kan amper geloven dat hij in de halve finales van het WK darts staat. De als negende geplaatst Engelsman zorgde zaterdag voor een verrassing door titelverdediger Gerwyn Price uit te schakelen in een partij van hoog niveau.

Price maakte in Alexandra Palace indruk door een negendarter te gooien, maar 'The Iceman' kon niet tippen aan de indrukwekkende cijfers van Smith, die bijna 102 gemiddeld gooide, 51 procent van zijn dubbels benutte en zestien keer 180 gooide.

"Ik ben zo blij. Dit is een van de mooiste avonden uit mijn loopbaan. Ik speelde heel goed, maar tegen het einde werd ik nerveus en begonnen ik te trillen. Ik moest me herpakken", zei een geëmotioneerde Smith na zijn overwinning.

"Vlak voordat ik de beslissende dubbel gooide, zei ik tegen mezelf: denk aan wat je hier de afgelopen twaalf maanden allemaal voor hebt gedaan. Ik ben een stap dichter bij mijn droom. Dit is mijn kans."

Smith stond in 2019 al eens in de finale van het WK darts. Destijds moest hij in de strijd om de trofee zijn meerdere erkennen in Michael van Gerwen, die de huidige editie van het wereldkampioenschap moest verlaten wegens een coronabesmetting.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de beslissende pijlen in de partij tussen Michael Smith en Gerwyn Price.

'Ik wist dat het goed zou komen'

De overwinning van Smith was in meerdere opzichten bijzonder. De Engelsman had de voorgaande tien ontmoetingen met de nummer één van de wereld, die na zijn verliespartij de media niet te woord stond, niet gewonnen.

"Op een gegeven moment gooide ik de ene 140'er of 180'er na de andere", aldus de 31-jarige Smith. "Ik wist dat het goed zou komen als ik dat tot de laatste set zou volhouden."

In de strijd om een nieuwe finaleplek staat Smith zondagavond tegenover de als vierde geplaatste James Wade. De andere halve eindstrijd is een Schots onderonsje tussen oud-wereldkampioenen Peter Wright en Gary Anderson.