Michael Smith heeft zich zaterdag ten koste van titelhouder Gerwyn Price geplaatst voor de halve finales van het WK darts in Londen. De Engelsman versloeg de Welshman in een hoogstaande partij na negen sets: 4-5. Peter Wright bereikte eveneens de laatste vier door met 5-4 van revelatie Callan Rydz te winnen.

Volg nieuws over het WK darts Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over het WK darts

Price en Smith ontliepen elkaar nauwelijks in een spektakelstuk in de kwartfinales. Smith had na negen sets met 101,94 een net iets hoger gemiddelde dan 'The Iceman' (99,57).

Het duel tussen de nummer één (Price) en de nummer negen (Smith) van de Order of Merit ging tot de negende set met de darts mee, maar dat betekende absoluut niet dat het saai was in Alexandra Palace.

Het eerste hoogtepunt kwam van Price, die in de vierde set een negendarter gooide. Het was de derde perfecte leg van dit WK (na William Borland en Darius Labanauskas) en de dertiende ooit op de mondiale titelstrijd.

Bij een stand van 4-3 in sets leek de eerste setbreak aanstaande, maar Price faalde met twee matchdarts. Hij miste tops en dubbel-10, waarna 'Bully Boy' toesloeg via dubbel-8 en er zo een beslissende set uitsleepte. Smith begon set negen direct met een break en gooide bij zijn derde matchdart raak.

Price kan door de nederlaag zijn WK-titel niet prolongeren. Smith staat voor de tweede keer in zijn carrière in de halve finales, waarin hij het zondag opneemt tegen landgenoot James Wade. De nummer vier van de wereld bereikte de laatste vier eerder op de dag door een makkelijke overwinning op Mervyn King (5-0).

Peter Wright voegde zich bij de laatste vier. Peter Wright voegde zich bij de laatste vier. Foto: Getty Images

Wright maakt einde aan droom van Rydz

De 51-jarige Wright had zaterdagavond in eerste instantie niets te vertellen tegen een ontketende Rydz, die de eerste set met 3-0 won. De 23-jarige Engelsman had daarin een indrukwekkend gemiddelde van 109,98 per drie pijlen (tegenover 105,67 van Wright) en was ook foutloos op de dubbels. De tweede set ging mede dankzij drie finishes van boven de honderd ook naar 'The Riot'.

Vanaf de derde set vocht Wright zich terug en trok hij de stand gelijk tot 3-3. In de zevende set kwam hij voor het eerst in de partij op voorsprong, maar de setwinst ging mede door een groot aantal gemiste dubbels naar Rydz. In de achtste set bracht Wright de stand opnieuw in evenwicht en dus moest er een beslissende set aan te pas komen.

In die laatste set nam de spanning toe en daar leek de meer ervaren Wright beter mee om te kunnen gaan. Hij kwam op een 2-0-voorsprong in legs, maar Rydz bleef rustig en vocht zich terug tot 2-2. In de verlenging brak Wright de nummer 36 van de wereld opnieuw, waarna het bij zijn eerste matchdart via tops raak was.

De Schot maakte met de zwaarbevochten zege een einde aan het sprookje van Rydz, die tot de kwartfinales slechts één set had verloren. In de halve eindstrijd neemt Wright het op tegen landgenoot en tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson.