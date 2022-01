Break! Het is nog niet gedaan in 'Ally Pally'. De 23-jarige Rydz blijft onwaarschijnlijk rustig en komt terug tot 2-2. We gaan de verlenging in! Deze set dient gewonnen te worden met een verschil van twee legs, tenzij we naar 5-5 gaan.



Wright-Rydz: 2-2 in legs, 4-4 in sets