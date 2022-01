Ook Kim Huybrechts is zaterdag positief getest op het coronavirus. De 36-jarige Belg is de zesde darter die rondom het WK in Londen een positieve testuitslag krijgt.

"Ik had mij het begin van 2022 iets anders voorgesteld. Helaas moet ik melden dat ik positief ben bevonden op corona", schrijft de al uitgeschakelde darter op Instagram.

Huybrechts zat daags voordat hij bekendmaakte besmet te zijn met het coronavirus nog in de studio van de Belgische televisie-zender VTM om commentaar te geven. De Belg werd in de derde ronde uitgeschakeld door regerend wereldkampioen Gerwyn Price, die nog in het toernooi zit.

Eerder testten ook Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen, Vincent van der Voort, Danny Noppert en de Engelsman Dave Chisnall positief op corona. Van Gerwen, Van der Voort en Chisnall moesten daardoor het WK verlaten. Van Barneveld en Noppert waren net als Huybrechts al uitgeschakeld.

Mede door de coronabesmettingen staan er voor het eerst in tien jaar geen Nederlanders in de kwartfinales van het belangrijkste toernooi van het jaar. De finale staat gepland op 3 januari.