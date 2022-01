James Wade heeft zich zaterdag als eerste voor de halve finales van het WK darts geplaatst. De nummer vier van de wereld was in een Engels onderonsje een maatje te groot voor Mervyn King, die met 5-0 moest buigen.

Beide spelers haalden met een gemiddelde van 81 punten per drie pijlen geen topniveau in Alexandra Palace. Wade maakte vooral het verschil op de dubbels door 50 procent van zijn kansen te benutten. King noteerde een percentage van slechts 12,5.

Het is voor de 38-jarige Wade de vierde keer dat hij de halve finales haalt op het WK van de PDC. Bij de vorige drie keer (in 2009, 2012 en 2013) was dat ook direct het eindstation voor de Engelsman.

In de vorige ronde boekte Wade ook al een overwinning zonder setverlies. Hij was toen met 4-0 te sterk voor Martijn Kleermaker, die als laatste Nederlandse deelnemer strandde in Londen.

Later op zaterdagmiddag gaat de tweede kwartfinale tussen Luke Humphries en tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. In de avond staan Peter Wright-Callan Rydz en Gerwyn Price-Michael Smith op het programma.