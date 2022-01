James Wade en Gary Anderson hebben zich zaterdag voor de halve finales van het WK darts geplaatst. Wade was in een Engels onderonsje een maatje te groot voor Mervyn King (5-0) en Anderson rekende af met Luke Humphries: 5-2.

Wade en King haalden met een gemiddelde van 81 punten per drie pijlen geen topniveau in Alexandra Palace. De nummer vier van de wereld maakte vooral het verschil op de dubbels door 50 procent van zijn kansen te benutten. King noteerde een percentage van slechts 12,5.

Het is voor de 38-jarige Wade de vierde keer dat hij de halve finales haalt op het WK van de PDC, na 2009, 2012 en 2013. De Engelsman stond nog nooit in de eindstrijd van het belangrijkste toernooi van het jaar.

In de vorige ronde boekte Wade ook al een overwinning zonder setverlies. Hij was toen met 4-0 te sterk voor Martijn Kleermaker, die als laatste Nederlandse deelnemer strandde in Londen.

Wade neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van de partij tussen Gerwyn Price en Michael Smith. Dat duel staat zaterdagavond op het programma.

Gary Anderson voegde zich bij de laatste vier op het WK darts. Foto: Getty Images

Ook Anderson naar laatste vier

De 51-jarige Anderson voegde zich ondanks een slechte start eveneens bij de laatste vier. Het lukte de nummer zes van de PDC Order of Merit het hele toernooi nog niet om de eerste set te winnen en dat was tegen Humphries niet anders.

Anderson verloor de openingsset met 3-0 in legs, maar dat leek hem allerminst te deren. Hij behield de tweede set en brak Humphries direct in de derde set.

Humphries bracht de stand in de vierde set nog in evenwicht (2-2), maar de daaropvolgende sets gingen allemaal met een minimaal verschil naar Anderson. De Schot had in de laatste drie sets telkens vijf legs nodig om de nummer negentien van de wereld van zich af te schudden.

De tweevoudig wereldkampioen staat voor de zevende keer in de halve finales van het WK van de PDC-bond. In de halve eindstrijd wacht mogelijk een Schots onderonsje, want hij neemt het op tegen de winnaar van de partij tussen zijn landgenoot Peter Wright en de Engelsman Callan Rydz.