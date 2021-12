Gary Anderson heeft zich donderdag na een zinderende partij geplaatst voor de kwartfinales van het WK darts. De Schot gaf een 3-1-voorsprong uit handen, maar won uiteindelijk na zeven sets van Rob Cross: 4-3. Peter Wright voegde zich eveneens bij de laatste acht.

De partij tussen tweevoudig wereldkampioen Anderson (2015 en 2016) en enkelvoudig kampioen Cross (2018) leverde het spektakel op dat op voorhand mocht worden verwacht. Cross behield zijn eerste set nog, maar in de daaropvolgende drie sets kon de Engelsman niet aanhaken bij het niveau van Anderson.

De 51-jarige Anderson kwam op stoom en won drie sets op rij. Het hoogtepunt van 'The Flying Scotsman' vond plaats in de derde set, toen hij als vierde deelnemer van dit WK een leg met een 170-finish naar zich toe trok.

Mede door één gemiste machtdart kreeg Cross de mogelijkheid om zich terug te vechten. Hij trok de stand gelijk, maar in de beslissende set bleek Anderson toch te sterk. De Schot trok het initiatief naar zich toe met een twaalfdarter en vond in de laatste leg na opnieuw drie gemiste matchdarts alsnog de benodigde dubbel-20.

Anderson, die het in zijn volgende partij opneemt tegen Luke Humphries, haalde zo voor de negende keer in zijn carrière de laatste acht van het PDC-WK. Vorig jaar bereikte hij nog verrassend de finale van het belangrijkste toernooi van de wereld. Toen bleek Gerwyn Price in de eindstrijd met 7-3 te sterk.

Kwartfinales WK darts Gerwyn Price (Wal, 1)-Michael Smith (Eng, 9)

Mervyn King (Eng, 21)-James Wade (Eng, 4)

Luke Humphries (Eng, 19)-Gary Anderson (Sch, 6)

Callan Rydz (Eng)-Peter Wright (Sch, 2)

Wright probleemloos langs Searle

De 51-jarige Wright kende geen problemen met Ryan Searle, de nummer vijftien van de plaatsingslijst. De Schot moest alleen de derde set aan zijn Engelse tegenstander laten en won met 4-1.

Wright staat in de kwartfinales tegenover Callan Rydz. De 23-jarige Engelsman, de nummer 31 van de PDC Order of Merit, verloor dit hele toernooi pas één set en voegde zich eerder op donderdag bij de laatste acht.

Met de gewonnen wedstrijd van Wright zijn alle kwartfinalisten in Londen bekend. Voor het eerst in tien jaar zitten er geen Nederlanders bij de beste acht. De kwartfinales worden op 1 januari afgewerkt.