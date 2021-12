Met zijn kansloze uitschakeling tegen James Wade, kwam er donderdag een teleurstellend eind aan een verder prima debuut voor Martijn Kleermaker op het WK. De Nederlander vocht na afloop van zijn partij tegen de tranen.

Het liefst was hij weggelopen en had hij helemaal geen interviews gegeven. En dat had Kleermaker ook gewoon mogen doen, want de verliezende spelers zijn op het WK niet verplicht om journalisten te woord te staan. "Maar ik vind dat het er gewoon bij hoort, ook als je verliest", zei Kleermaker, terwijl hij de tranen uit zijn ogen wreef.

De dertigjarige Kleermaker was zwaar aangedaan na zijn nederlaag tegen Wade. Hij was de wedstrijd ingegaan met het idee dat hij een goede kans zou maken tegen de nummer vier van de wereld en sprak in de aanloop naar zijn wedstrijd zelfs al over mogelijke tegenstanders voor in de kwartfinales.

Met zijn zelfvertrouwen zat het vooraf dus goed. "En ik stond ook echt goed in te gooien, had geen last van zenuwen. Maar op het podium was het gewoon helemaal niks meer. Hoe dat komt? Ik zou het niet weten. Voor mijn gevoel was ik hier nog lang niet klaar. Ik ben ongelooflijk teleurgesteld in mezelf."

Martijn Kleermaker kwam er donderdag niet aan te pas tegen James Wade. Foto: PDC/Lawrence Lustig

Kleermaker wil niet naar excuses zoeken

Het duurde tot diep in de tweede set voor Kleermaker zijn eerste leg kon winnen tegen Wade, die niet eens op zijn best hoefde te spelen om de Harderwijker te verslaan. 'The Machine' walste over 'The Dutch Giant' heen en leverde geen enkele set in.

"Ik had echt wel het idee dat ik hier veel meer van had kunnen maken, ik neem mezelf kwalijk dat ik dat niet gedaan heb", vervolgde Kleermaker. "Daarom ben ik nu ook zo teleurgesteld. Als je verliest moet je geen excuses zoeken. Ik heb verloren omdat mijn tegenstander beter was vandaag. Maar dat is natuurlijk wel zwaar ruk."

Kleermaker was de laatste van de tien Nederlanders die nog actief was op het WK. Het is voor het eerst in tien jaar dat geen enkele Nederlander de laatste acht heeft gehaald bij het toernooi in Alexandra Palace.