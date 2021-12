Ook Danny Noppert is woensdag positief getest op het coronavirus. De Fries is de vierde Nederlander rond het WK darts die een positieve testuitslag krijgt.

De dertigjarige Noppert werd dinsdag al uitgeschakeld door Ryan Searle (4-2) in de derde ronde. Op het moment dat 'The Freeze' naar huis wilde gaan, testte hij positief.

"Ik heb helaas slecht nieuws na mijn teleurstellende uitschakeling op het WK darts. Vlak voor mijn vlucht naar huis ben ik positief getest op COVID-19. Dit is een grote schok voor mij. Voor de wedstrijd tegen Ryan Searle was ik nog negatief getest", schrijft Noppert op Instagram.

Eerder testten ook Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen, Vincent van der Voort en de Engelsman Dave Chisnall positief op corona. Van Gerwen, Van der Voort en Chisnall moesten daarom gedwongen het WK verlaten. 'Barney' was al uitgeschakeld.

Martijn Kleermaker is de enige Nederlander die nog in het toernooi zit. Hij doet er naar eigen zeggen alles aan om weg te blijven van het coronavirus en leeft in volledige afzondering. 'The Dutch Giant' speelt donderdag in de achtste finale tegen James Wade.