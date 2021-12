Nathan Aspinall is dinsdag verrassend uitgeschakeld in de derde ronde van het WK darts. De tweevoudig halvefinalist verloor kansloos met 4-0 van Callan Rydz, de nummer 36 van de wereld. Eerder op de dag werd ook José de Sousa al uitgeschakeld in Alexandra Palace.

De dertigjarige Aspinall kwam er geen moment aan te pas tegen de zeven jaar jongere Rydz. 'The Asp' gooide met 94,13 per drie pijlen nog een aardig gemiddelde, maar kon niet tegen de sterk finishende Rydz op.

Rydz trok met zijn overwinning op Aspinall zijn uitstekende vorm door. De Engelsman verloor nog geen enkele set dit toernooi en voegde zich zo op zeer overtuigende wijze bij de laatste zestien. In zijn volgende wedstrijd neemt Rydz het op tegen Alan Soutar, die De Sousa verrassend uitschakelde.

De Sousa komt tekort tegen Soutar

De 47-jarige De Sousa begon nog goed aan zijn wedstrijd tegen Soutar, maar keek na drie sets wel tegen een 2-1-achterstand aan. Sousa knokte zich sterk terug en won twee sets op rij, waardoor hij op een 3-2-voorsprong kwam. In de zesde set kreeg De Sousa al een matchdart, maar deze miste hij.

Soutar profiteerde meteen en dwong een beslissende set af. Daarin brak de Schot de Sousa al snel en met een indrukwekkende finish van 136 won hij de wedstrijd.

Dave Chisnall had woensdagmiddag eigenlijk ook moeten spelen, maar hij bleek besmet met het coronavirus. Daardoor plaatste Luke Humphries zich automatisch voor de vierde ronde.

Eerder deze week moesten Michael van Gerwen en Vincent van der Voort zich ook al terugtrekken wegens een coronabesmetting. Mede daardoor zijn Dirk van Duijvenbode, die woensdagavond in de vierde ronde speelt tegen Gerwyn Price, en Martijn Kleermaker de enig overgebleven Nederlanders op het WK.