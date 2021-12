Gerwyn Price vindt dat het WK darts stilgelegd moet worden. De regerend wereldkampioen reageert daarmee op het nieuws dat ook Dave Chisnall besmet is met het coronavirus. Chisnall is na Michael van Gerwen en Vincent van der Voort al de derde speler die het toernooi door een positieve test moet verlaten.

"Het toernooi moet uitgesteld worden", schrijft Price woensdag op Instagram, vlak nadat de PDC bekend had gemaakt dat Chisnall het WK heeft verlaten vanwege een positieve coronatest. Hij zou het in de middag opnemen tegen Luke Humphries.

Eerder moesten Van der Voort en Van Gerwen het WK verlaten nadat ze positief waren getest op het coronavirus. Van der Voort zou het in de derde ronde opnemen tegen James Wade en Van Gerwen zag Chris Dobey door een reglementaire zege doorgaan.

De 36-jarige Price sprak dinsdag al zijn ergernis uit over de gang van zaken op het WK. "Het toernooi is gedevalueerd. Ik speel liever tegen de besten om de beste te worden. Ik leef ontzettend mee met de spelers die het toernooi door COVID-19 hebben moeten verlaten", schreef de Welshman eveneens op Instagram.

De oproep van Price om het WK te staken komt op dag dat hij zelf in actie komt in Alexandra Palace in Londen. De nummer één van de wereld speelt woensdagavond in de vierde ronde tegen Dirk van Duijvenbode.

Het is de vraag of die partij wel 'gewoon' door kan gaan. Van Duijvenbode zat op Kerstavond nog met Van Gerwen en Van der Voort aan een diner.