Regerend wereldkampioen Gerwyn Price zou het terecht vinden als het WK darts per direct wordt gestaakt. Woensdag werd bekend dat na Michael van Gerwen en Vincent van der Voort ook Dave Chisnall besmet is met het coronavirus.

"Het toernooi moet uitgesteld worden", schreef Price woensdag op Instagram, vlak nadat de PDC bekend had gemaakt dat Chisnall het WK heeft verlaten vanwege een positieve coronatest. De Engelsman zou het in de middag opnemen tegen Luke Humphries.

Amper een uur later kwam Price met een uitgebreider bericht, waarin hij een nuance aanbracht. "Er wordt voor zulke grote toernooien als het WK heel veel werk verzet, dus waarschijnlijk is uitstel niet de beste optie. Maar het is wel een optie waar ik vrede mee zou hebben."

Eerder moesten Van der Voort en Van Gerwen het WK verlaten nadat ze positief waren getest op het coronavirus. Van der Voort zou het in de derde ronde opnemen tegen James Wade en Van Gerwen zag Chris Dobey door een reglementaire zege doorgaan. Raymond van Barneveld testte positief na zijn nederlaag in de tweede ronde tegen Rob Cross.

'Het toernooi is gedevalueerd'

De 36-jarige Price sprak dinsdag al zijn ergernis uit over de gang van zaken op het WK. "Het toernooi is gedevalueerd. Ik speel liever tegen de besten om de beste te worden. Ik leef ontzettend mee met de spelers die het toernooi door COVID-19 hebben moeten verlaten", schreef de Welshman toen op Instagram.

De oproep van Price om het WK te staken komt op de dag dat hij zelf in actie komt in Alexandra Palace in Londen. De nummer één van de wereld speelt woensdagavond in de vierde ronde tegen Dirk van Duijvenbode.

Het is de vraag of die partij wel 'gewoon' door kan gaan. Van Duijvenbode zat op Kerstavond nog met Van Gerwen en Van der Voort aan een diner.