Dave Chisnall is woensdag positief getest op het coronavirus en moet het WK darts verlaten. De Engelsman zou het in de middag opnemen tegen zijn landgenoot Luke Humphries.

De 41-jarige Chisnall is niet de eerste darter die het WK in Londen moet verlaten wegens een positieve coronatest. Ook Michael van Gerwen en Vincent van der Voort raakten besmet en liggen daardoor uit het toernooi. Raymond van Barneveld testte na zijn nederlaag in de tweede ronde positief.

Door de positieve test van Chisnall, die rond 15.00 uur tegen Humphries zou spelen, staan er nog maar twee middagpartijen op het programma in Londen. José de Sousa treft Alan Soutar en Nathan Aspinall neemt het op tegen Callan Rydz.

Met Dirk van Duijvenbode komt er 's avonds ook nog een Nederlander in actie. De 29-jarige Zuid-Hollander neemt het in de vierde ronde op tegen regerend wereldkampioen Gerwyn Price.

Het is de vraag of Van Duijvenbode wel gewoon kan aantreden in het Alexandra Palace. 'The Titan' zat afgelopen week op Kerstavond samen met Van Gerwen en Van der Voort aan een diner, waardoor de kans bestaat dat ook hij besmet raakt.

De andere avondwedstrijden zijn Gary Anderson-Ian White​ (derde ronde) en Jonny Clayton-Michael Smith (vierde ronde). Het WK darts duurt nog tot en met 3 januari.