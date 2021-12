Michael van Gerwen is zwaar teleurgesteld na zijn desastreuze positieve coronatest. De Nederlander moest zich als gevolg van het testresultaat terugtrekken uit de derde ronde van het WK darts. Van Gerwen heeft geen idee waar hij het coronavirus heeft opgelopen.

"Met mij gaat het eigenlijk wel goed. Maar dat ik nu uit het toernooi lig, is natuurlijk vreselijk. Je kan mij nu wel bij elkaar vegen", zei drievoudig wereldkampioen Van Gerwen dinsdagavond in een eerste reactie bij RTL.

De positieve coronatest van Van Gerwen kwam niet volledig als een verrassing. Maandag testte Vincent van der Voort, met wie Van Gerwen veel optrekt, ook al positief op het coronavirus. Van der Voort liet al weten bang te zijn dat ook Van Gerwen positief zou testen.

"Het is gisteren begonnen", legde Van Gerwen uit. "Toen Vincent positief testte, heb ik zelf twee testen gedaan. Een testte licht positief en de andere was negatief. Daarna heb ik nog een PCR-test gedaan en die bleek ook positief. Ja, dan weet je het wel. Dan is het klaar."

Van Gerwen maakte zich al wel een beetje zorgen toen Van der Voort positief had getest. "Maar ik hield wel goede moed. Als dat dan niet zo is, dan baal je als een stekker. We hebben alles gedaan om dit te voorkomen. Ontbijten op de kamer, enzovoort. Ik kan mijzelf en Vincent niets kwalijk nemen."

Michael van Gerwen verwijt zichzelf niets rond zijn positieve coronatest. Foto: Getty Images

Van Gerwen kritisch over beleid PDC rond coronavirus

De 32-jarige Van Gerwen is wel kritisch op de manier waarop de PDC omgaat met het coronavirus tijdens het WK. Volgens de Brabander kan de dartsorganisatie meer doen om besmettingen te voorkomen.

"Als je ziet hoeveel positieve testen er zijn bij dit toernooi... Misschien wordt er dan wel niet goed genoeg gecontroleerd. Daar betalen we nu de hoofdprijs voor. De PDC handelt naar de regels van de overheid. Of het anders kon? Ja, dat had wel gekund. Door bijvoorbeeld iedereen te testen bij binnenkomst. De situatie van vorig jaar was beter, maar daar is het nu te laat voor."

Volgens Van Gerwen is zijn positieve test ook voor de PDC een flinke domper. "De PDC is overdonderd. Ze hebben ook met televisie en sponsoring te maken. Dit toernooi wordt nu gelijk gedegradeerd. Daar zit niemand op te wachten. Ik niet, maar de PDC en de sponsoren ook niet."

"Maar dit past precies in mijn jaar. Dit was een mooi moment om dit vreselijke jaar mooi af te sluiten, en dan krijg je dit. Dat is heel zuur", aldus Van Gerwen, die niet verwacht dat het hele WK in gevaar gaat komen vanwege het coronavirus.