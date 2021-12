Kim Huybrechts heeft geen goed woord over voor het gedrag van Gerwyn Price, van wie hij maandag met 4-3 verloor in de derde ronde van het WK darts. De Belg ergerde zich mateloos aan de titelverdediger.

Huybrechts beklaagde zich in de bloedstollende laatste set bij mastercaller Kirk Bevins, die de gemoederen tussen de twee even tot bedaren moest brengen. Huybrechts raakte afgeleid doordat Price goede beurten uitbundig vierde.

"Ik had moeten winnen. Aan het einde was mijn scorende vermogen een drama. De emoties namen het over. Hij is niet de beste speler van de wereld, simpel. Dan gebeurt dit niet", zei Huybrechts voor de camera van RTL 7 over Price en zijn gedrag.

"Wat kan ik zeggen? Het was een wedstrijd met een extra dimensie. Ik begrijp waarom mensen hem niet leuk vinden. Elke keer als hij iets uitgooide, was het geschreeuw en gebrul. Dat deed hij naast mij, constant. Hij is echt een etterbak op het podium."

Huybrechts gaf toe dat hij zelf ook uitbundig was. "Maar ik doe het ná mijn worp. Ik ga mijn pijlen halen en ik zeg niks meer. Hij doet het constant achter je, naast je, overal", aldus de 36-jarige Belg.

"Ik heb hem altijd verdedigd, ook in mijn rol als commentator in België, maar hij is een heel irritante man op het podium. Hij ging ook nog eens op mijn voet staan. Hij is iemand met mind games, dat is zeker."

Price: 'Het hoort erbij'

Price was zich na afloop van geen kwaad bewust. Volgens 'The Iceman' kwam het van beide kanten. "Hij was een paar keer heel uitbundig als ik ging gooien, dus dat deed ik terug. Ik zei: 'Nu staan we quitte'", vertelde hij.

"Zo gaat het soms in een wedstrijd. Het is ook leuk om naar te kijken. Kim weet dat ik toch altijd wel win, wat hij ook probeert. Misschien dat hij het de volgende keer achterwege laat."

De nummer één van de wereld vond dat hij de partij al eerder had moeten beslissen. "Het was bloedstollend. Aan het einde maakten we het allebei niet af, misschien kwam het door de zenuwen. Het was kantje boord."

Price staat in de vierde ronde van het WK darts tegenover Dirk van Duijvenbode, die in zijn derderondepartij eveneens diep moest gaan. Hij kwam met 0-3 achter tegen de Engelsman Ross Smith, maar won met 4-3.