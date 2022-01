Gerwyn Price is maandag ontsnapt aan uitschakeling op het WK darts in Londen. De Welshman rekende in een bloedstollende partij met 4-3 af met Kim Huybrechts. In de vierde ronde neemt de regerend wereldkampioen het op tegen Dirk van Duijvenbode.

Price was in een spannende laatste set met 6-5 de beste. Hij mocht de beslissende leg zelf beginnen, scoorde beter dan Huybrechts en trok de partij zo naar zich toe.

Price en Huybrechts waren de hele wedstrijd aan elkaar gewaagd. De Belg moest de eerste set nog aan zijn opponent laten, maar pakte daarna - mede dankzij een aantal sterke finishes - met een 2-1-voorsprong brutaal de leiding. Price knokte zich in de vierde set terug en kwam op gelijke hoogte.

De 36-jarige Price deed er vervolgens een schepje bovenop, won twee sets op rij en kwam op een 3-2-voorsprong. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar niets was minder waar. Huybrechts slaagde erin om zijn eigen set te behouden en dwong zo een beslissende set af.

Gerwyn Price en Kim Huybrechts maakten er een bloedstollend gevecht van in Alexandra Palace.

Huybrechts verzuimt om Price te breken

Ook in de beslissende set ging het voortdurend gelijk op. Huybrechts kreeg in verschillende legs de kans om de wereldkampioen te breken, maar de Belg miste te vaak zijn beslissende pijlen op de dubbels. Ook bij een stand van 4-4 kreeg Huybrechts de kans om op voorsprong te komen, maar opnieuw miste hij drie pijlen om 'tops' uit te gooien.

Price behield zijn eigen leg, maar zag ook zijn tegenstander geen fout maken in de leg die hij was begonnen. Bij een stand van 5-5 gooide Price net iets beter dan Huybrechts en won hij zo de partij.

Eerder op de dag rekende Van Duijvenbode op sensationele wijze af met Ross Smith. 'Aubergenius' kwam terug van een 0-3-achterstand en won de partij met 4-3. De wedstrijd tussen Price en Van Duijvenbode staat woensdag of donderdag op het programma.

Clayton zonder setverlies verder

Later op de avond bereikte ook Jonny Clayton de laatste zestien. De Welshman, bezig aan een ijzersterk seizoen, rekende zonder setverlies af met de Duitser Gabriel Clemens. De 47-jarige Clayton neemt het in de vierde ronde op tegen Michael Smith, die eerder op de dag won van de Duitser Florian Hempel.

Vincent van der Voort had maandagavond ook in actie moeten komen, maar de Nederlander trok zich terug wegens een coronabesmetting. Michael van Gerwen, Martijn Kleermaker en Danny Noppert maken dinsdag hun opwachting in Alexandra Palace.