Dirk van Duijvenbode heeft maandag even tijd nodig om bij te komen van zijn partij in de derde ronde van het WK darts. De nummer zeventien van de plaatsingslijst voltooide een sensationele comeback tegen Ross Smith en voegde zich bij de laatste zestien in Londen.

"Wat moet je ervan maken?", vroeg de 29-jarige Van Duijvenbode zich in Alexandra Palace af voor de camera van RTL 7. "Het leek in het begin wel alsof ik twee ankers aan mijn schouderbladen had hangen."

De Nederlander verloor de eerste drie sets en leek zijn koffers al te kunnen pakken. Hij wist zich op te richten en zag dat zijn Engelse opponent steeds minder begon te gooien. De 'Aubergenius' vocht zich terug tot 3-3 en besliste de laatste set op overtuigende wijze in zijn voordeel.

Het was de tweede keer dat de kwartfinalist van vorig jaar aan uitschakeling ontsnapte op het WK. In de tweede ronde wist hij na een 1-2-achterstand de lager geplaatste Boris Koltsov pas in de laatste set van zich af te schudden (3-2).

"De voorbereiding op de eerste partij was echt slecht, maar dit keer ging alles goed. Ik gooide de 180'ers met mijn ogen dicht en dacht dat dit een easy win ging worden", zei hij. "Maar toen ik op het podium kwam, had ik geen idee wat ik aan het doen was."

Dirk van Duijvenbode en Ross Smith. Dirk van Duijvenbode en Ross Smith. Foto: Getty Images

'Als ik de volgende partij win, kan ik wereldkampioen worden'

"Gelukkig liet ik ook vandaag op een gegeven moment zien wat ik kan en voor mijn gevoel heb ik Smith omvergeblazen. Hij was aangeschoten wild en zolang ik mijn eigen spel speelde, wist ik dat ik zou winnen."

Door de zege voegt Van Duijvenbode zich voor de tweede keer in zijn carrière bij de laatste zestien van het WK. In de achtste finale wacht mogelijk een partij tegen regerend wereldkampioen Gerwyn Price. De Welshman neemt het maandagavond op tegen Kim Huybrechts.

"Ik hoop vooral dat ik de laatste vier sets van vandaag kan onthouden en de eerste drie snel kan vergeten", zei Van Duijvenbode, die beseft dat hij in de derde ronde ongeacht de tegenstander beter moet beginnen. "Maar als ik de volgende partij ook win, kan ik wereldkampioen worden."

Van Duijvenbode is de eerste Nederlander die zich heeft geplaatst voor de achtste finales. Michael van Gerwen, Danny Noppert en Martijn Kleermaker hopen zich dinsdag bij de laatste zestien te voegen.