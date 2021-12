Vincent van der Voort ligt uit het WK darts. De Nederlander zou maandagavond in actie komen in de derde ronde, maar is positief getest op het coronavirus.

Vanwege de oplopende coronacijfers in Londen worden alle spelers voorafgaand aan hun derderondepartijen een extra keer getest. De test die maandagochtend bij Van der Voort werd afgenomen bleek positief te zijn.

Raymond van Barneveld testte vrijdag na afloop van zijn verloren wedstrijd tegen Rob Cross ook al positief op het coronavirus. Het is onbekend of nog meer spelers positief zijn getest. James Wade, de tegenstander van Van der Voort, heeft een bye gekregen en plaatst zich automatisch voor de vierde ronde.

Ondanks de stijgende cijfers in Londen is er nog gewoon publiek welkom in Alexandra Palace. Bezoekers moeten wel aan kunnen tonen dat zij volledig gevaccineerd zijn of moeten een negatieve test overleggen.

Van der Voort begon met overtuigende zege

Van der Voort was het WK begonnen met een overtuigende zege. De Noord-Hollander rekende in de tweede ronde - voor de eerste ronde had hij een bye - met 3-0 af met Adam Hunt.

Door het terugtrekken van Van der Voort zijn er nog vier Nederlanders over op het WK. Dirk van Duijvenbode plaatste zich maandag voor de vierde ronde. Michael van Gerwen, Danny Noppert en Martijn Kleermaker spelen dinsdag hun derderondepartij.