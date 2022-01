Dirk van Duijvenbode is maandag ontsnapt aan uitschakeling op het WK darts in Londen. 'Aubergenius' kwam in de derde ronde op een 0-3-achterstand tegen Ross Smith, maar slaagde er desondanks in de partij met 4-3 te winnen. In zijn volgende wedstrijd neemt Van Duijvenbode het mogelijk op tegen wereldkampioen Gerwyn Price.

De 29-jarige Van Duijvenbode, die vorig jaar in Alexandra Palace de kwartfinales haalde, begon matig aan de partij en moest de eerste set laten aan zijn Engelse tegenstander. Hij leek zich te herpakken in de tweede set, maar verloor de beslissende leg hoewel hij met 180 begon.

Ook in de derde set ging Van Duijvenbode in de beslissende leg onderuit, waardoor hij tegen een 3-0-achterstand aankeek. In de vierde set kwam Van Duijvenbode op een 2-0-voorsprong, maar zag hij Smith terugkomen tot 2-2. Ditmaal was Van Duijvenbode, ondanks een aantal missers, iets scherper op zijn dubbels en maakte hij er 3-1 van.

In de vijfde set begon Van Duijvenbode beter te gooien en had hij minder pijlen nodig om zijn dubbels te raken. Hij won drie legs op rij en kwam terug tot 3-2. Ondanks opnieuw een aantal missers slaagde Van Duijvenbode er in de zesde set in Smith te breken, waarmee hij zijn comeback voltooide.

In de beslissende set trok Van Duijvenbode zijn sterke vorm door. Hij pakte direct het initiatief, brak Smith en won de set met 3-1. Daarmee was de partij beslist. Hij noteerde een gemiddelde van 91,71, tegenover Smiths gemiddelde van 85,70.

Dirk van Duijvenbode balanceerde op de rand van uitschakeling op het WK darts. Dirk van Duijvenbode balanceerde op de rand van uitschakeling op het WK darts. Foto: Pro Shots

Van Duijvenbode treft mogelijk Price

Dankzij zijn zege neemt Van Duijvenbode het in de vierde ronde mogelijk op tegen Price. De Welshman moet maandagavond dan wel zien te winnen van de Belg Kim Huybrechts.

Van Duijvenbode, als zeventiende geplaatst op het WK, beleefde ook al een moeizame eerste wedstrijd in Londen. De Katwijker won maar nipt van de Rus Boris Koltsov, de nummer 117 van de wereld.

Vincent van der Voort is de enig andere Nederlander die maandag nog in actie komt. De Noord-Hollander opent het avondprogramma tegen James Wade. Michael van Gerwen, Danny Noppert en Martijn Kleermaker spelen dinsdag hun derderondepartij.