Danny Noppert baalt ervan dat hij donderdag ondanks een overwinning niet zijn beste spel kon laten zien in de tweede ronde van het WK darts. De nummer achttien van de plaatsingslijst denkt dat zijn matige niveau te maken had met het publiek in het Londense Alexandra Palace.

"Nu weet ik wat het is. Het publiek was enorm, in het begin was het echt explosief. Ik ben het niet altijd gewend en sta niet elke week op zo'n podium. Ik ben ook een mens. Het was echt wel spannend, moet ik zeggen", zei Noppert voor de camera van RTL 7.

De dertigjarige Fries, die bezig is aan zijn vierde WK, versloeg de Engelsman Jason Heaver na een stroeve start met 3-1. Hij noteerde met een gemiddelde van ruim 88 punten per drie pijlen en een uitgooipercentage van bijna 28 geen topstatistieken.

"Ik zat elke keer onder de triple-20. Het was 'trekken' aan mijn pijlen", aldus Noppert. "Mijn hoofd staat op ontploffen, want dit is niet wat je wil. Ik weet dat ik zo niet voor de dag kan komen tegen Ryan Searle."

Searle, Nopperts volgende tegenstander, is de nummer vijftien van de plaatsingslijst. De twee troffen elkaar in oktober nog op het EK darts, toen de Nederlander de Engelsman nipt de baas was: 3-2.

Noppert boekte dit jaar overwegend goede resultaten in de aanloop naar het WK. Hij kwam ver op onder meer het EK - hij haalde daar de kwartfinales - en de World Grand Prix, waar hij tot de halve eindstrijd reikte.