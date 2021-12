Raymond van Barneveld is bij zijn rentree op het WK in de tweede ronde gesneuveld. De vijfvoudig wereldkampioen was donderdag in Londen niet opgewassen tegen de Engelsman Rob Cross, de wereldkampioen van vier jaar geleden: 1-3. Danny Noppert plaatste zich wel voor de derde ronde.

Van Barneveld begon nog wel ijzersterk aan de partij tegen de nummer elf van de plaatsingslijst. De 54-jarige darter plaatste meteen een break en pakte daarna zijn eigen leg met een 170-finish. Ondanks wat gemiste dubbels sleepte hij de openingsset met 3-1 in de wacht.

Cross schoot daarna wakker en kwam na een korte pauze als herboren terug het podium op. Hij schroefde zijn gemiddelde op en benutte in de tweede set zijn drie kansen op een dubbel. Van Barneveld haakte in de derde set wat langer aan, maar moest in de vijfde en beslissende leg het onderspit delven.

'Barney' leek daarna niet meer te geloven in de zege en kwam er in de vierde set nauwelijks meer aan te pas. Cross kon zich een paar gemiste dubbels permitteren en leverde geen leg meer in. Van Barneveld kon het maar met moeite opbrengen om Cross te feliciteren en stond na afloop geen journalisten te woord.

Ondanks zijn nederlaag kwam Van Barneveld uit op een hoger gemiddelde uit dan zijn Engelse tegenstander (90.38 tegen 92.45). Met 38,5 tegen 21,4 procent was 'Voltage' echter veel effectiever op zijn dubbels.

Rob Cross viert zijn zege met naast hem een teleurgestelde Raymond van Barneveld. Rob Cross viert zijn zege met naast hem een teleurgestelde Raymond van Barneveld. Foto: Lawrence Lustig/PDC

Van Barneveld voor vierde keer zo vroeg naar huis

Het is na 2012, 2019 en 2020 de vierde keer dat Van Barneveld op het WK van de PDC niet verder komt dan de tweede ronde. In 2007 won hij het toernooi, na eerder al vier wereldtitels veroverd te hebben bij de inmiddels ter ziele gegane dartsbond BDO (1998, 1999, 2003, 2005).

Maandag was Van Barneveld het WK begonnen met een simpele 3-0-zege op de Filipijn Lourence Ilagan. Dat was zijn eerste wedstrijd op het hoogste podium sinds 14 december 2019, toen hij in de eerste ronde werd uitgeschakeld door Darin Young.

Het leek het einde te betekenen van zijn carrière, maar de Hagenaar kwam snel terug van zijn beslissing om met pensioen te gaan. In februari van dit jaar heroverde hij zijn Tour-kaart bij de PDC.

Noppert als vijfde Nederlander naar derde ronde

Noppert plaatste zich eerder op de avond als vijfde Nederlander voor de de derde ronde. De nummer achttien van de plaatsingslijst zette de Engelsman Jason Heaver met 3-1 aan de kant.

Noppert kwam in Alexandra Palace matig uit de startblokken. Pas na de eerste set verloren te hebben, krikte hij zijn niveau op. In de volgende drie sets gaf 'Freeze' nog maar twee legs uit handen.

Toch maakte Noppert het zichzelf onnodig moeilijk door veel dubbels te missen. Van zijn 36 kansen benutte hij er slechts tien, maar de matig spelende Heaver was niet in staat dat af te straffen.

Noppert neemt het in de derde ronde op tegen de Engelsman Ryan Searle (15). Ook Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode (tegen Ross Smith), Vincent van der Voort (James Wade) en Martijn Kleermaker (tegen Joe Cullen) komen na Kerst nog in actie.