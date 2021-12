Danny Noppert heeft donderdag op het WK darts in Londen zijn openingspartij gewonnen. De dertigjarige Fries was met 3-1 te sterk voor de Engelsman Jason Heaver en plaatste zich zo voor de derde ronde.

Noppert mocht als nummer achttien van de plaatsingslijst de eerste ronde overslaan. Van de tien Nederlanders die aan het toernooi begonnen, was hij de enige die nog niet in actie was gekomen.

Tegen Heaver, die in de eerste ronde de Australiër Gordon Mathers had verslagen, kwam Noppert matig uit de startblokken. Pas nadat hij de eerste set had verloren, krikte hij zijn niveau op. In de volgende drie sets gaf 'Freeze' nog maar twee legs uit handen.

Toch maakte Noppert, die het in de volgende ronde opneemt tegen de als vijftiende geplaatste Engelsman Ryan Searle, het zichzelf onnodig moeilijk door veel dubbels te missen. Van zijn 36 kansen benutte hij er slechts tien, maar de matig spelende Heaver was niet in staat dat af te straffen.

Noppert is de vijfde Nederlander die zich heeft verzekerd van een plaats in de derde ronde. Ook Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort en Martijn Kleermaker komen na Kerst nog in actie.

Raymond van Barneveld kan zich later vanavond nog bij dat gezelschap voegen. De vijfvoudig wereldkampioen neemt het in de tweede ronde op tegen Rob Cross, die vier jaar geleden de titel pakte. 'Barney' ontbrak vorig jaar op het WK omdat hij zijn carrière had beëindigd, maar kwam later terug op dat besluit.