Dirk van Duijvenbode heeft geen goed woord over voor zijn spel woensdag in de tweede ronde van het WK darts in Londen. De nummer zeventien van de plaatsingslijst ontsnapte tegen de Rus Boris Koltsov aan uitschakeling door aan het einde van de partij eindelijk een redelijk niveau te halen.

"Het was een drama", zei Van Duijvenbode na zijn 3-2-zege voor de camera van RTL 7. "Hoe dat kan? Ik voelde geen spanning, had nul zenuwen, terwijl Dirk goed is als hij met zijn rug tegen de muur staat."

De 29-jarige Van Duijvenbode, die vorig jaar de kwartfinales haalde op het WK, besefte dat hij de grote favoriet was tegen de vier jaar oudere Koltsov en dat had een verlammende werking. Met een gemiddelde van 88,69 maakte hij geen indruk, al was het wel beter dan de Rus, die een gemiddelde van 86,34 produceerde.

"Ik heb zenuwen nodig. Of het gevoel dat ik niet kan winnen. Tegen deze jongen had ik alleen iets te verliezen en dan speel ik niet mijn beste spel. Pas bij een 2-1-achterstand maakte ik mezelf boos en ging ik een beetje gooien."

'Het was gewoon onkunde'

Toch voelde Van Duijvenbode, die een bye had in de eerste ronde, zelfs in de beslissende set geen spanning. "Op een gegeven moment miste ik een stuk of zeven pijlen om 2-0 voor te komen in legs, maar dat had niks met zenuwen te maken. Het was gewoon onkunde. De focus was niet goed. Gelukkig liep het wel goed af."

Van Duijvenbode won de beslissende set met 4-2, waarmee de worsteling ten einde was. "Ik ben heel blij, het scheelt een stukkie dat ik win. Qua geld? Nee, ik ben hier voor mijn plezier. Werken doe ik voor het geld."

Maandag komt Van Duijvenbode weer in actie op het WK darts. Hij speelt dan in de derde ronde tegen de Engelsman Ross Smith.