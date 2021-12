Dirk van Duijvenbode heeft zich woensdag geplaatst voor de derde ronde op het WK darts in Londen. De Nederlander was in een moeizame en zeer spannende wedstrijd met 3-2 in sets te sterk voor Boris Koltsov.

De 29-jarige Van Duijvenbode beleefde een moeizame start, maar won de eerste set toch met 3-2 in legs. Koltsov, die in de eerste ronde Jermaine Wattimena naar huis had gestuurd, sloeg daarna terug. De Rus had in de tweede en derde set aan een break genoeg om op een 1-2-voorsprong te komen.

Nadat Van Duijvenbode de vierde set van Koltsov had afgepakt, kwam er een beslissende vijfde set. Beide spelers misten veel kansen op de dubbel om een comfortabele voorsprong te nemen. Van Duijvenbode was uiteindelijk de gelukkigste. Hij won de vijfde set na een verlenging met 4-2 in legs.

Van Duijvenbode speelt in de derde ronde tegen Ross Smith. Later op de avond jaagt ook Martijn Kleermaker op een plek in de derde ronde. Kleermaker, die in de openingsronde met 3-1 won van John Michael, treft de ervaren Simon Whitlock.

Nathan Aspinall overleefde eerder op de avond ternauwernood de tweede ronde. De nummer tien van de wereld stond met 1-2 in sets en 1-2 in legs achter, maar versloeg zijn Engelse landgenoot Joe Murnan alsnog met 3-2 in sets.