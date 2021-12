William Borland is woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het WK darts in Londen. De Schot, die in de eerste ronde nog een negendarter gooide, verloor met 3-0 van Ryan Searle. De als 24e geplaatste Glen Durrant was kansloos tegen William O'Connor.

De 25-jarige Borland noteerde tegen Searle een pover gemiddelde van 77,69. De eerste set verloor hij met 3-2, de tweede met 3-0 en de beslissende set met 3-2.

Borland gooide in de eerste ronde als elfde darter ooit een perfecte leg op het WK. De nummer 65 van de wereld deed dat ook nog eens in de beslissende leg en schakelde daarmee Bradley Brooks uit.

Voor Searle is het de vierde keer in zijn loopbaan dat hij de derde ronde bereikt in Alexandra Palace. In zijn volgende partij neemt hij het mogelijk op tegen Danny Noppert. Dan moet de Nederlander donderdag wel zien te winnen van de Engelsman Jason Heaver.

Voor Glen Durrant zit het WK er al na één partij op.

Durrant wint maar één leg

Durrant pakte in zijn tweederondepartij tegen de Ier O'Connor maar één leg. De drievoudig wereldkampioen bij de BDO verloor daardoor met 3-0 van de nummer 44 van de wereld.

De 51-jarige Durrant stond twee jaar geleden nog in de kwartfinales van het WK van de PDC en won in 2020 de Premier League, maar dit seizoen presteerde hij matig, mede door de gevolgen van een coronabesmetting. Tegen O'Connor kwam hij niet verder dan een gemiddelde van 80,4 punten per drie pijlen.

Luke Humphries had in de tweede ronde geen moeite met Rowby-John Rodriguez. De Engelse nummer negentien van de wereld haalde zonder setverlies de derde ronde, waarin hij Dave Chisnall treft.

Woensdag komen er twee Nederlanders in actie in Londen. Dirk van Duijvenbode neemt het in de tweede avondpartij op tegen Boris Koltsov uit Rusland en Martijn Kleermaker sluit de dag af met een wedstrijd tegen Simon Whitlock.